Gemeenten mogen elektrische rijders in 2023 parkeerkorting geven

Vanaf volgend jaar mogen gemeenten de parkeertarieven voor elektrische auto's en auto's die op waterstof rijden verlagen. Het kabinet gaat daar de Gemeentewet voor aanpassen.

De korting gaat gelden voor auto's en bestelbussen die helemaal geen uitlaatgassen uitstoten, dus hybride auto's zijn ervan uitgesloten. Het gaat om korting op betaalde parkeerplaatsen en parkeergarages en op parkeervergunningen.

"Gemeenten krijgen hiermee een extra instrument in hun gereedschapskoffer om te werken aan schone lucht en minder verkeersherrie in hun stad of dorp", zegt staatssecretaris Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat.

Of gemeenten hiervoor kiezen en waar in de gemeenten die kortingen dan gelden, bepaalt de gemeenteraad. Van de negen miljoen personenauto's in Nederland zijn er nu 300.000 volledig uitstootvrij. Dat zijn er in 2030 naar verwachting twee miljoen.