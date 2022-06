Brandbrief: drempel tot abortus te hoog bij kwetsbare vrouwen

Volgens Femke van Straaten, directeur van Abortuskliniek Amsterdam, ontstaat op deze manier willekeur. Bij haar kliniek hoeven vrouwen die het volledige bedrag niet kunnen betalen, dat ook niet te doen. Er wordt dan gevraagd wat wel mogelijk is om te betalen. Per casus wordt dat bekeken, een minimumbedrag hanteert de kliniek niet.

"Maar het punt is: deze willekeur moet je niet willen hebben. De keuzes rondom een abortus zorgen al voor veel stress, en daar komt nog eens stress bovenop om geld bij elkaar te schrapen."

Daarnaast zijn er ook abortusklinieken die de kosten niet voor hun eigen rekening nemen. Volgens Van Straaten zitten de abortusklinieken niet op royale buffers zoals de minister beweert. Ook speelt deze problematiek vooral in de Randstad. Dus de abortusklinieken daar zullen het grootste deel van de rekening krijgen.

Een landelijke oplossing ziet zij als het meest passend. Een optie zou zijn dat het ministerie een fonds in het leven roept waaruit de zorg voor deze kleine groep wordt vergoed.

Op het ministerie zien ze dat niet zitten. "Het is moeilijk te beargumenteren waarom abortuszorg wel vergoed zou moeten worden voor ongedocumenteerde vrouwen maar niet voor andere niet Wlz-verzekerden, zoals buitenlandse vrouwen die voor een abortus naar Nederland komen of buitenlandse studenten die niet Wlz verzekerd zijn", zegt een woordvoerder. "Er ontbreekt een objectief criterium voor de afbakening van de doelgroep en dat is niet wenselijk. Vandaar de keuze om dit aan de inschatting van klinieken zelf over te laten."

'Niet wegkijken'

Jasper Kuipers is teleurgesteld in de reactie. "Dit is een vraagstuk dat je anno 2022 in Nederland niet zou moeten willen hebben. Terwijl we ons druk maken over toegang tot abortus in Polen of de toegang tot abortus in de Verenigde Staten, kijken we eigenlijk weg van wat er op onze eigen stoep gebeurt."