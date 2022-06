Nieuwe snelweg: Emmen lonkt naar Hamburg, Bremen en Kopenhagen

Duitsland gaat de huidige tweebaansweg vanaf Emmen naar Cloppenburg en de aansluiting met de A1 richting Bremen ombouwen tot een snelweg. Dat heeft de Duitse verkeersminister Volker Wissing besloten.

"Hamburg en Bremen liggen ineens drie kwartier dichterbij. Daar kunnen we als regio van profiteren", zegt Herman Iedema van Ondernemend Emmen bij RTV Drenthe.

Omdat tegelijkertijd ook een autotunnel wordt aangelegd tussen Duitsland en Denemarken, denkt Iedema dat de reistijd naar Kopenhagen en Malmö zelfs twee uur korter wordt.

Er ligt al langer een snelweg van Emmen naar de Duitse grens. Maar de autoweg E233 die daar in Duitsland op aansluit is tot nu toe behelpen. Wie achter een langzame vrachtauto zit, kan er vaak niet veilig voorbij. In Cloppenburg moet je door een aantal buitenwijken rijden.

Lobby van bestuurders en ondernemers

Er is dan ook al langer een lobby van zowel Nederlandse als Duitse bestuurders en ondernemers om de autoweg te verdubbelen. In februari bracht minister Harbers van Infrastructuur het onderwerp nog ter sprake bij zijn Duitse collega Wissing.

Toch is het positieve besluit van de minister Wissing opvallend. Wissing is van de liberale FDP, maar zijn collega van Buitenlandse Zaken Baerbock (Groenen) riep eerder op geen nieuwe snelwegen meer aan te leggen in Duitsland.

"In plaats van dat er elke keer meer snelwegen worden gebouwd, moet de focus liggen op beter openbaar vervoer en versterking van de fietsinfrastructuur", aldus de Groenen in oktober 2020. Het was toen een belangrijk verkiezingsonderwerp.