Oekraïneoorlog maakt wapenbeurs Parijs actueel

"Nou, dit is 'm: de Vector. Onze terreinwagen die we speciaal maken voor de Nederlandse commando's." Henk van der Scheer stapt in de legerjeep met op het dak een automatisch wapen. "Op de beurs hier proberen we hem nu ook internationaal aan de man te brengen."

Van der Scheer is bestuurder bij Defenture, een van de 28 Nederlandse defensiebedrijven die deze week aanwezig zijn op Eurosatory bij Parijs, een van 's werelds grootste defensiebeurzen.

Regeringsdelegaties en militairen lopen hier de deur plat, op zoek naar het nieuwste en beste defensiematerieel. Oekraïne ligt op ieders lippen op de Eurosatory-beurs. Het land heeft er zelf ook een grote stand, maar zonder producten. Er worden alleen buitenlandse delegaties ontvangen, waarmee achter gesloten deuren wordt gepraat.

Er zijn ook bijeenkomsten en presentaties over bijvoorbeeld de rol van grondtroepen in Oekraïne en over humanitaire hulp en de bescherming van burgers in het land. Opvallend veel buurlanden van Oekraïne en ook Scandinavische landen hebben delegaties naar Parijs gestuurd, op zoek naar nieuw legermaterieel.