Washington hernoemt straat Saudische ambassade naar vermoorde journalist Khashoggi

Het deel van New Hampshire Avenue in Washington D.C. waaraan de ambassade van Saudi-Arabië ligt is hernoemd naar de vermoorde journalist Jamal Khashoggi. De onthulling van het straatnaambordje vond plaats in aanwezigheid van onder meer mensenrechtenactivisten.

Tijdens de onthulling werd een verklaring voorgelezen van Hatice Cengiz, de verloofde van Khashoggi. Daarin bekritiseerde zei de beslissing van de Amerikaanse president Joe Biden om komende maand naar Saudi-Arabië te reizen en waarschijnlijk kroonprins Mohammed bin Salman te ontmoeten. "Olie en opportunisme winnen het van principes", aldus Cengiz.

Volgens de Amerikaanse inlichtingendienst CIA is het zeer waarschijnlijk dat de kroonprins heeft geweten van de brute moord op Khashoggi in Istanbul in 2018, en die zelfs goedkeurde. Zijn lichaam werd na de moord in stukken gezaagd.

Als presidentskandidaat bezwoer Biden Saudi-Arabië en de kroonprins als "paria's" te zullen behandelen, maar daar lijkt hij recent van terug te zijn gekomen met zijn voornemen Saudi-Arabië te bezoeken. Door meer olie uit de grond te pompen kan Saudi-Arabië helpen de gestegen energieprijzen terug te dringen.

Als Biden het land bezoekt wil Cengiz dat hij in ieder geval de moord op Khashoggi ter sprake brengt: "Vraag op z'n minst waar het lichaam van Jamal is." Bidens woordvoerder wil nog niet bevestigen dat hij de moord ook zal bespreken met Mohammed bin Salman.

Eerder al bij Russische ambassade

Activisten hingen al jarenlang straatnaambordjes met de naam van Khashoggi op in Washington. Eind vorig jaar stemde de gemeenteraad ervoor om de straat bij de ambassade ook te hernoemen. Voor een deel is het symboliek: de ambassade kan gebruik blijven maken van het oude postadres.

De stad heeft een geschiedenis met dergelijke acties. Zo werd de straat waaraan de Russische ambassade ligt hernoemd naar Boris Nemtsov Plaza, een vermoorde criticus van de Russische president Poetin. De straat waar de Russische ambassade vroeger lag werd vernoemd naar dissident Andrej Sacharov.