Onderzoekers weten het zeker: de Zwarte Dood kwam uit Kirgizië

Vermoedelijk is de variant ontstaan bij marmotten in het bergachtige gebied van Kirgizië, die de bacterie op mensen hebben overgedragen. Via de Zijderoute, een eeuwenoude handelsroute van China via Centraal-Azië en het Midden-Oosten naar Europa, werd de ziekteverwekker verder verspreid.

Volgens de onderzoekers is bij een marmottensoort die nu nog in Noord-Kirgizië leeft dezelfde pestbacterievariant aangetroffen.

Met hun studie hoopt het onderzoeksteam, met experts van verschillende universiteiten, een antwoord te hebben gevonden op de vraag die mensen zich al honderden jaren stellen over de plek waar de Zwarte Dood als eerste voorkwam. Eerder werden onder meer India en Oost-Azië, vooral China, genoemd als mogelijke bronnen.

'Eerste golf'

De Zwarte Dood was niet de eerste pestuitbraak. Een eerdere variant van de Yersinia pestis veroorzaakte in de zesde eeuw bijvoorbeeld de pest van Justinianus, die in het Byzantijnse Rijk (met onder meer het huidige Griekenland en Turkije) en delen van Europa en Noord-Afrika aan miljoenen mensen het leven kostte.

Wel kan de Zwarte Dood worden gezien als de "eerste golf" van een pandemie die sinds de veertiende eeuw zo'n 500 jaar heeft rondgewaard, schrijven de onderzoekers. Ook nu nog worden regelmatig besmettingen met de long- of builenpest gemeld, onder meer in Peru, China en Madagaskar.

Het verschil met de middeleeuwse eerste golf is dat de ziekte nu kan worden behandeld met antibiotica, hoewel die dan wel zeer snel moet worden toegediend. In Nederland stamt het laatste pestgeval uit 1929: iemand aan boord van een schip in de Rotterdamse haven kreeg toen builenpest.