Waar staat de coalitie in de stikstofplannen en hoe zit het juridisch?

Politiek verslaggever Xander van der Wulp:

"Wat de stikstofsituatie extra complex maakt is dat de Provinciale Statenverkiezingen eraan komen volgend jaar. Met het oog daarop slaan partijen - bang om de achterban te verliezen aan bijvoorbeeld de BoerBurgerBeweging - ferme taal uit. Dat doet de sfeer in de coalitie geen goed, maar het is nog de vraag of het er ook toe leidt dat de kabinetsplannen worden afgezwakt.

Een andere complicerende factor is dat er vlak voor de deadline voor de provinciale plannen en nieuw provinciebestuur wordt gekozen. Steunen die de uitgewerkte plannen wel, of moeten ze helemaal op de schop? Overigens is het zo dat als provincies er niet uitkomen, het kabinet zelf kan bepalen wat er gebeurt in een provincie."