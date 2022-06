Dove jongen van 11 na vier dagen gered uit put in India

In India is een dove jongen van 11 gered uit een put waar hij vier dagen geleden in was gevallen. Reddingswerkers kregen het na 110 uur voor elkaar de jongen uit de 24 meter diepe put te redden.

Afgelopen vrijdag ging het mis in het noordoostelijke dorpje Pihrid. Rahul Sahu was in de buurt van zijn huis aan het spelen, toen hij in de put viel. Reddingswerkers installeerden direct een zuurstofslang door het zeer nauwe gat, zodat hij kon blijven ademen. In totaal waren 500 mensen, onder meer van de politie en het leger, betrokken bij de reddingsoperatie.

Met behulp van hijskranen werd parallel aan de put een schacht gegraven. Die schacht werd vervolgens verbonden met de put. Met camera's werd de situatie van Rahul in de gaten gehouden, al was het door zijn doofheid moeilijk om met hem te communiceren.

Op het nippertje

Zeker de laatste uren waren kritiek; volgens de politie bewoog de jongen toen amper en maakte hij alleen wat gebaren toen hij eten kreeg aangereikt. Reddingswerkers moesten bovendien secuur te werk gaan vanwege het instortingsgevaar, terwijl het water ook nog eens begon te stijgen.

Gisteravond lukte het dus uiteindelijk om Rahul uit het gat te krijgen. Hij werd op een stretcher geplaatst en door reddingswerkers die in een rij stonden naar boven gebracht. Direct daarna is hij naar het ziekenhuis gebracht. Zijn toestand is stabiel. Wel heeft hij huidinfecties opgelopen omdat hij vier dagen lang in water heeft gelegen.

Op deze beelden is te zien hoe Rahul naar buiten wordt gedragen: