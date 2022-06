Gedwongen verkoop gifjesplatform door moederbedrijf Facebook was terecht

Facebooks moederbedrijf Meta is vorig jaar terecht door de Britse toezichthouder voor concurrentie (CMA) gedwongen om gifjesplatform Giphy te verkopen. Tot dat oordeel komt een speciale beroepsinstantie voor mededinging. Doordat de waakhond vrij laat in het proces relevante informatie deelde met Meta, is de zaak echter nog niet klaar.

De toezichthouder vreesde dat met de overname van Giphy foor Meta ter waarde van omgerekend 352 miljoen euro kan leiden tot oneerlijke concurrentie.

Met name de toegang die andere platforms, zoals TikTok en Twitter, zouden krijgen is een punt van zorg omdat daardoor meer verkeer naar Meta's platforms zal gaan, zo was de gedachte. Daarnaast had Giphy een eigen advertentieproduct, met de overname zou er dus een concurrent uit de markt verdwijnen.

Belangrijke informatie

Het tribunaal geeft de toezichthouder op alle punten gelijk, behalve één. Er is pas vrij laat in het proces aan Meta verteld dat concurrent Snap (maker van de app Snapchat) een belangrijke concurrent van Giphy heeft opgekocht. Die informatie had Meta mogelijk kunnen helpen in de zaak.

De gevolgen van deze omissie zijn nog niet duidelijk. In de ogen van het tribunaal "ondermijnt" Meta's beperkte succes het hele besluit. Het rechtsorgaan wil nu met beide partijen gaan praten om te kijken of het moet leiden tot een nieuwe overweging.

De toezichthouder ziet het besluit als een overwinning. Over de kritiek wordt alleen gezegd de impact hiervan op termijn duidelijk zal worden. Volgens Meta laat het oordeel juist zien dat het onderzoek van de CMA niet goed verdedigbaar is.

Het besluit van de CMA trok vorig jaar de aandacht, omdat het de eerste keer was dat een groot techbedrijf een aankoop moet terugdraaien. Meta stelde toen dat de overname van Giphy in het belang is van consumenten en het gifjesplatform zelf. De overname is een van de grootste die Meta ooit heeft gedaan.