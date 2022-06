How to murder your husband-auteur veroordeeld voor moord op echtgenoot

In de Verenigde Staten is een vrouw veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf voor de moord op haar man in 2018. Saillant genoeg schreef de 71-jarige Nancy Crampton-Brophy zeven jaar voor de moord een online essay met de titel: How to murder your husband.

De 63-jarige Daniel Brophy gaf in 2018 les op een koksschool in Portland. Hij werd op 2 juni van dichtbij neergeschoten toen hij in een klaslokaal emmers met ijs en water aan het vullen was voor zijn leerlingen. Toen die korte tijd later in het lokaal aankwamen, vonden ze hun docent bloedend op de grond. Van de dader ontbrak ieder spoor.

'Slecht nieuws'

Crampton-Brophy plaatste een dag later een bericht op Facebook: "Ik heb slecht nieuws", schreef ze. "Mijn man en beste vriend, chef Dan Brophy, is gisterochtend vermoord. Ik heb het er momenteel erg moeilijk mee om alles te begrijpen."

Maar nog geen drie maanden later werd Crampton-Brophy zelf verdacht van de moord op haar man, met wie ze twintig jaar getrouwd was. Op beelden van bewakingscamera's was te zien dat ze van en naar de koksschool reed rond het tijdstip van de moord. Ook had ze in de periode daarvoor twee vuurwapens gekocht, waarvan er een van hetzelfde model was als het moordwapen.

Verzekeringsgeld

De Amerikaanse had bovendien een belangrijk motief: geld. Het echtpaar had financiële problemen en de dood van haar echtgenoot zou Crampton-Brophy ruim 1 miljoen dollar opleveren via zijn levensverzekering.

CNN schreef eerder dat de vrouw drie dagen na de moord op haar man naar de hoofdrechercheur had gebeld met de vraag of hij op schrift kon zetten dat zij geen verdachte was. Dan kon ze die brief aan verzekeringsmaatschappijen sturen, aldus de Amerikaanse nieuwszender. Haar verzoek werd geweigerd.

De verkeerde man

Amerikaanse media schrijven volop over het essay dat Crampton-Brophy in 2011 schreef. Daarin zette ze in 700 woorden uiteen wat volgens haar de voordelen ("scheiden is duur, en wil je echt je bezittingen delen?") en nadelen waren ("ik wil geen tijd in de gevangenis doorbrengen") van het vermoorden van een gemene echtgenoot.

Het blog mocht uiteindelijk niet als bewijs dienen in de rechtszaal, omdat het jaren eerder was geschreven als onderdeel van een schrijfcursus. Crampton-Brophy schreef vaker: ze publiceerde in eigen beheer romans over onder meer moord, ontrouw en misdaad, met titels als The wrong husband.

Op sociale media gaat onder meer deze foto rond, van het echtpaar Brophy: