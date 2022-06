'Diefstal van ongekende omvang', twintig containers gestolen in Mexico

In Mexico heeft een groep van ongeveer vijftien gewapende overvallers volgens de politie een overval van "ongekende omvang" gepleegd. Ze hebben van een opslagplaats in de stad Manzanillo, 400 kilometer ten westen van Mexico-Stad, zeker twintig containers vol edelmetalen en elektronica geroofd.

Een woordvoerder van de lokale politie zegt tegen de Mexicaanse krant Milenio dat zo'n grote diefstal er niet eerder is voorgekomen. "Er zijn eerder containers gestolen, maar nog nooit zoveel tegelijkertijd."

Tien uur durende overval

De gewapende overvallers vielen binnen bij een transportbedrijf en overmeesterden daar het beveiligingspersoneel. Vervolgens namen ze bijna tien uur de tijd om alle containers op het terrein door te spitten en uit te zoeken welke ze mee wilden nemen. De uitgekozen containers hebben ze waarschijnlijk met hijskranen op hun trucks geladen.

De buit is nog niet teruggevonden. Mexicaanse autoriteiten willen nog niet veel kwijt over de overval, die al op 5 juni heeft plaatsgevonden. Pas gisteren kwam er nieuws over naar buiten. Het hoofd van de nationale douane bevestigde wel aan de Mexicaanse pers dat de georganiseerde misdaad erachter zit en dat het Openbaar Ministerie de zaak onderzoekt.