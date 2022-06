Wekdienst 14/6: Sywert van Lienden gehoord • Uitspraak in zaak 'klusjesman' Ruinerwold

Goedemorgen! Sywert van Lienden en zijn compagnon Bernd Damme worden in de civiele zaak rond de zogenoemde mondkapjesdeal gehoord en in Assen doet de rechter uitspraak in de zaak tegen de 'klusjesman' van het gezin in het Drentse Ruinerwold dat jaren afgezonderd van de buitenwereld leefde.