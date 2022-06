'Volop misstanden bij zorginstellingen voor ex-gevangenen'

Er gaat veel mis bij zorginstellingen die ex-gevangenen behandelen wegens verslaving of een stoornis, schrijft RTL Nieuws. De problemen lopen uiteen: van aanbieders die exorbitante winsten maken en personeel dat onbekwaam is, tot drugsproblematiek en geweld.

De nieuwszender deed onderzoek naar 160 aanbieders en bij ruim een kwart is er "iets opvallends aan de hand". De problemen bleven dan niet beperkt tot overlast, bedreigingen of handel in drugs. Bij deze groep bedrijven was er in toezichtsrapporten bijvoorbeeld sprake van slechte zorg, een gebrek aan hygiëne of ernstige incidenten.

Afglijden

"Ik zie hier mensen die wel graag de laatste stap naar een normaal leven willen maken, maar die glijden af door alle drank en drugs die hier is", zegt een bewoners van instelling voor forensische zorg in Zwolle tegen de nieuwszender. In het zorgcomplex zou sprake zijn van drugs- en wapenhandel, vernieling en intimidatie.

Bij een niet nader genoemd aantal bedrijven was sprake van torenhoge winsten. Soms waren er uitschieters van 30 procent van de omzet, of bestuurders die zich enkele tonnen per jaar als bonus toekennen.

In een geval kreeg een zorginstelling een nieuw contract, terwijl het door het Openbaar Ministerie als onbetrouwbaar was bestempeld. Na onderzoek bleek dat er voor een half miljoen euro te veel zorg was gedeclareerd. De zorgaanbieder is inmiddels failliet.

Het ministerie van Justitie erkent tegen RTL dat er problemen zijn met diverse aanbieders.