Eigendommen van vermiste journalist teruggevonden in Amazonewoud

Braziliaanse speurders hebben in het Amazone-oerwoud voorwerpen teruggevonden van de vermiste Britse journalist Dom Phillips en zijn Braziliaanse reisgezel, onderzoeker Bruno Pereira. Het gaat om kleren met een id-bewijs van de Braziliaan en een rugzak met kleren van de Brit. Ook hun laarzen zijn teruggevonden.

Duikers vonden tijdens de zoektocht naar de twee ook een laptop die was vastgebonden aan een half onder water staande boom. Het is nog niet bekend van wie die computer is. Het is onwaarschijnlijk dat het om eigendom gaat van de arme lokale bevolking.

De twee verdwenen vorige week zondag in een afgelegen stuk van het regenwoud bij de grens met Peru. Phillips, die onder meer schrijft voor The Guardian en The New York Times, was in het afgelegen gebied op reportage voor een boek waaraan hij werkt.

Bloed gevonden

Afgelopen weekend werden er al mogelijke menselijke resten gevonden in de zoektocht naar het paar. De politie onderzoekt nog altijd of die vondst iets te maken heeft met de verdwijning.

Ook werd er bloed gevonden op de boot van een man die sinds de vermissing als enige verdachte is aangemerkt, een lokale visser. Zijn moeder claimt dat het bloed waarschijnlijk van een geslacht varken is dat enkele dagen eerder vervoerd werd in de boot.

De politie gaat ervan uit dat de verdwijning iets te maken heeft met stropers en vissers die illegaal actief zijn in het beschermde natuurgebied. Phillips deed eerder verslag over illegale mijnbouw, houtkap en visserij in het gebied en geweld tegen de oorspronkelijke bewoners van de Amazone.