Duitse moordverdachte rijdt fietser dood op vlucht

In het Duitse Mannheim is een van moord verdachte man ingereden op een groep fietsers. Een 71-jarige vrouw kwam daarbij om het leven, drie andere personen raakten ernstig gewond.

De man van 36 had waarschijnlijk kort daarvoor zijn 69-jarige vader gedood in het nabijgelegen plaatsje Ellerstadt, in het zuidwesten van het land. Hij was al vetrokken toen de politie arriveerde.

Na de botsing, waarbij zijn auto zwaar beschadigd raakte, vluchtte de verdachte te voet verder, om vervolgens in de Rijn te springen. De politie, die met een helikopter en boten was uitgerukt, kon hem uiteindelijk uit het water halen.

Het is nog niet duidelijk waarom de man zijn vader aanviel. Volgens de politie was hij verward.

Het incident komt enkele dagen na twee andere gewelddadige incidenten in het land. Woensdag reed een automobilist met psychische problemen in Berlijn een vrouw dood en verwondde meerdere anderen, vrijdag stak een verwarde man meerdere mensen neer op een hogeschool in Hamm. Daarbij viel één dode.