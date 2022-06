Congres VS bereikt compromis over nieuwe wapenwet: 'Stap in de goede richting'

Republikeinen en Democraten hebben in het Amerikaanse Congres overeenstemming bereikt over beperkte aanscherpingen van de wapenwet. Hoewel veel Democraten de maatregelen niet ver genoeg vinden gaan, wordt er hiermee voor het eerst sinds 1994 weer een significante wapenwet aangenomen.

Het compromis over maatregelen komt na de bloedige aanslagen op een supermarkt in Buffalo en een school in Texas. Daarbij kwamen respectievelijk 10 en 21 personen om het leven, onder wie 19 kinderen. In beide gevallen was de dader 18 jaar oud en had hij zijn wapen legaal verkregen.

Beide partijen gaan akkoord met een breder antecedentenonderzoek voor wapenkopers jonger dan 21 jaar. Ook wordt het met 'red flags laws' makkelijker wapens af te nemen van verwarde of mogelijk gewelddadige personen en wordt voor meer daders van huiselijk geweld wapenbezit aan banden gelegd.

Daarnaast wordt er meer geld uitgetrokken voor suïcidepreventie en andere psychische hulp. Er gaat ook meer geld naar beveiliging van scholen.

Geen AR-15-verbod

De plannen gaan veel minder ver dan de Democraten en een merendeel van de Amerikaanse burgers willen. Zij hadden graag een totaalverbod gezien op de verkoop van semi-automatische wapens als de AR-15 die voor beide aanslagen werd gebruikt, of op zijn minst een verbod op verkoop daarvan aan jongeren.

Ook hadden ze de grootte van magazijnen willen beperken en bredere achtergrondcontroles voor alle wapenkopers willen invoeren. Die plannen hebben echter geen enkele kans in het Congres, omdat de benodigde supermeerderheid van 60 senatoren ontbreekt.

Democraten reageren desalniettemin gematigd positief op deze voorzichtige samenwerking. President Biden noemt het een belangrijke stap in de juiste richting, al zegt hij ook dat het "niet alles bereikt wat ik noodzakelijk acht".

Brede steun

Wapenlobby NRA is kritischer. Het extra geld voor beveiliging en psychische hulp is welkom, maar de organisatie wijst uit principe elke inperking van het grondwettelijke wapenrecht af.

Mitch McConnell, de Republikeins leider in de Senaat, noemt het compromis "een aanzienlijke vooruitgang op het gebied van psychische gezondheid en de veiligheid op school, met respect voor het tweede amendement". Hij hoopt op brede steun van zijn partij.

Afgelopen weekend werd er op veel plekken in het land geprotesteerd voor strengere wapenwetten. De Congresleden die nu een compromis hebben bereikt hopen nog voor de zomer met wetsvoorstellen te komen, al zal de precieze formulering daarvan nog verder overleg vergen.