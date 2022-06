Moordenaar van Milica van Doorn in gevangenis overleden

Hüseyin A., de man die begin dit jaar in hoger beroep werd veroordeeld voor het verkrachten en vermoorden van de 19-jarige Milica van Doorn in 1992, is in de gevangenis overleden. Dat bevestigt de advocaat van de nabestaanden van Milica van Doorn, Richard Korver.

De 51-jarige A. overleed vanochtend rond 11.00 uur, na het sporten. Reanimatie mocht niet meer baten. De doodsoorzaak wordt onderzocht. Volgens Korver was er geen sprake van een misdrijf of van zelfmoord.

De advocaat van Hüseyin A., Gerald Roethof, reageert tegen De Telegraaf ontstemd op het feit dat nabestaanden van Milica van Doorn en de pers eerder op de hoogte waren van het overlijden dan hij en de familie van A. "Dit had echt anders gemoeten", zegt Roethof. Volgens de raadsman wordt morgen beslist of sectie noodzakelijk is.

Cassatie

A. werd in februari in hoger beroep veroordeeld tot negentien jaar en zeven maanden gevangenisstraf voor de moord in Zaandam. Hij was in 2017 aangehouden na een dna-verwantschapsonderzoek. Daaraan had Hüseyin A. zelf niet deelgenomen, maar zijn broer wel.

Na zijn arrestatie verklaarde A. aanvankelijk dat hij was bezeten door geesten, later zei hij dat hij in 1992 een geheime seksuele relatie had met Van Doorn. Na zijn veroordeling in hoger beroep ging A. nog in cassatie, maar die procedure is nu met zijn overlijden geëindigd.