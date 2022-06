Nederlander tijdens jacht aangezien voor wild zwijn, raakt zwaargewond

In Duitsland is een Nederlander van 54 zwaargewond geraakt tijdens een jacht op wilde zwijnen. Hij werd in de nacht van vrijdag op zaterdag geraakt door een geweerschot van een andere Nederlander.

Het slachtoffer assisteerde zijn landgenoot tijdens een zwijnenjacht bij Niedersohren in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts. Het ging mis toen de 65-jarige jager zijn assistent op een gegeven moment aanzag voor een wild zwijn, meldt de Duitse politie.

De zwaargewonde man kreeg eerste hulp in een ziekenhuis en is daarna opgenomen in een kliniek voor specialistische zorg. Hij is niet in levensgevaar.

De Duitse justitie begint een strafrechtelijk onderzoek tegen de jager. Zijn wapen is in beslag genomen.