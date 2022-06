Burgemeester Molenbeek wil opvang sluiten nu er asielzoekers in komen

Een asielcentrum in de Brusselse gemeente Molenbeek moet zijn deuren sluiten. De locatie was bedoeld voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen, maar nu het Belgische COA er andere asielzoekers in wil plaatsen, is de burgemeester vastbesloten dat het centrum dicht moet, schrijft de VRT.

De locatie werd net na het uitbreken van de oorlog in Oekraïne in maart geopend in aanwezigheid van het Belgische koningspaar. Het centrum met 250 bedden moest dienen als tijdelijke opvang waar vluchtelingen een paar dagen zouden verblijven om vervolgens op andere plekken in het land te worden ondergebracht.

Al snel bleek dat de opvang niet nodig was, en dus besloot Fedasil, de organisatie die verantwoordelijk is voor de opvang van asielzoekers, de bedden beschikbaar te stellen aan asielzoekers met een andere nationaliteit. Maar burgemeester Cathérine Moureaux van de Socialistische Partij (PS) gaat daar niet mee akkoord. Net als in Nederland is ook in België een groot tekort aan opvangplekken voor asielzoekers.

De woordvoerder van Moureaux zegt dat Molenbeek al genoeg doet voor vluchtelingen. Een paar maanden geleden heeft de gemeente nog honderd bedden beschikbaar gesteld. Een andere reden voor de sluiting is dat de locatie zich in een woonwijk bevindt. "Dit nieuwe asielcentrum kan er echt niet meer bij", zegt de woordvoerder tegen de VRT.

Dupe van sluiting

Sammy Mahdi, de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, betreurt de moeizame communicatie met de burgemeester van Molenbeek, zeggen zijn medewerkers tegen de VRT. Fedasil hoopt dat de sluiting nog van hogerhand tegengehouden kan worden.

Bewoners van het asielcentrum zeggen de dupe te zijn van de sluiting en klem te zitten in het bureaucratische systeem, omdat het hun niet lukt zich in te schrijven in de gemeente.

Opvang in Nederland

In Nederland worstelen het kabinet en gemeenten al langere tijd over de opvang van asielzoekers. Al maanden is er een structureel tekort aan opvangplekken en is het aanmeldcentrum in Ter Apel overvol. Staatssecretaris Van der Burg van Justitie probeert gemeenten over te halen meer plekken beschikbaar te stellen om de doorstroom te bevorderen, maar dat gebeurt maar mondjesmaat.

Oekraïense vluchtelingen vallen onder een andere regeling, waardoor zij meteen terechtkunnen op speciaal aangewezen opvangplekken. In korte tijd werden tienduizenden plekken beschikbaar gesteld door gemeenten. Ook als die niet vol zitten, worden de lege bedden niet toegewezen aan asielzoekers met een andere nationaliteit.