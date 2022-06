Rechter VS seponeert civiele verkrachtingszaak tegen Cristiano Ronaldo

Een Amerikaanse rechter heeft besloten de civiele zaak tegen voetballer Cristiano Ronaldo, die draait om een mogelijke verkrachting, te seponeren. De Portugese stervoetballer werd ervan beschuldigd in 2009 een Amerikaanse vrouw in Las Vegas te hebben verkracht. Drie jaar geleden werd al afgezien van strafvervolging vanwege onvoldoende bewijs.

Volgens de rechter heeft de advocaat van de bewuste vrouw het bewijsmateriaal op onwettige wijze verkregen en is een eerlijk proces daardoor niet meer mogelijk. Door deze handelwijze van haar advocaat kan het vermeende slachtoffer ook geen nieuwe rechtszaak meer tegen de voetballer starten. Begin oktober was al duidelijk dat de zaak mogelijk geseponeerd zou worden, maar nu is dat definitief.

De betrokken vrouw, model Kathryn Mayorga, zegt dat Ronaldo haar in 2009 verkrachtte in een hotel in Las Vegas. Ronaldo heeft dat altijd tegengesproken en zegt dat de ontmoeting met wederzijdse instemming was.

Zwijgcontract

Mayorga deed in 2018 aangifte bij de politie in Las Vegas. In 2019 besloot het Openbaar Ministerie af te zien van vervolging omdat er te weinig bewijs zou zijn.

De 37-jarige speler van Manchester United zou de vrouw een zwijgcontract hebben laten tekenen en zo'n 375.000 dollar hebben betaald (omgerekend 357.000 euro). In de civiele zaak wilde Mayorga dat contract ongeldig laten verklaren; volgens Amerikaanse media stuurde ze aan op een hogere schadevergoeding.