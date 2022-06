'Forza mafia': zorgen om maffia-infiltratie bij lokale verkiezingen Sicilië

Sinds die tijd is er veel veranderd. Schietpartijen op klaarlichte dag zijn er nauwelijks meer. En toch is de Cosa Nostra niet weg. "Het lijkt misschien alsof de maffia verdwenen is, maar het tegenovergestelde is waar", schreef maffia-expert Roberto Saviano in een column voor Corriere della Sera.

De georganiseerde criminaliteit heeft nu vooral economische belangen, legt hij uit: "Maffia vandaag betekent niet alleen afpersing, bedreiging, moord, drugs. De maffia vandaag, dat zijn bedrijven die worden leeggemaakt en opnieuw worden opgestart om geld wit te wassen. Ondernemers die worden afgetroefd omdat hun concurrenten illegaal winst maken. Grote werkzaamheden waarop wordt bespaard ten koste van burgers."

Verantwoordelijkheid van burgers

Veel van die burgers, ook in Palermo, verzetten zich tegen criminele inmenging in de stad. Om de banden tussen verkiesbare politici en maffiosi aan te klagen, hebben activisten in het centrum posters verspreid met de cynische boodschap Forza mafia, hup maffia.

Op een campagne-evenement van de linkse partij bracht Fiammetta Borsellino, dochter van de vermoorde onderzoeksrechter, de woorden van haar vader in herinnering: "Er zijn posities waarin een politicus niet eerlijk moet zijn alleen omdat een rechter dat heeft bevolen. In die posities moeten politici eerlijk zijn wanneer ze aantreden."

In een interview met de krant La Repubblica wees Borsellino de Palermitanen ook op hun eigen verantwoordelijkheid in de strijd tegen de maffia. "We hebben allemaal een toezichthoudende taak, ongeacht onze politieke voorkeur. We zijn allemaal verantwoordelijk. Met deze verkiezingen kan onze stad kan groeien en ontwikkelen, of juist een enorme stap achteruitzetten."