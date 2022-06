Toneelgroep Amsterdam (met kleine t) moet toch nieuwe naam opgeven

Het acteurscollectief toneelgroep Amsterdam moet zijn naam teruggeven. Dat heeft het Internationaal Theater Amsterdam (ITA) in een boze brief laten weten. Het ITA zegt eigenaar te zijn van de naam Toneelgroep Amsterdam (met hoofdletters).

Doet het acteurscollectief niet voor komende donderdag afstand van de naam, dan volgen juridische stappen, meldt AT5/NH Nieuws.

Het kleine acteurscollectief De Warme Winkel nam op 22 maart de naam van de grote Toneelgroep Amsterdam over. De naam was vrijgekomen, redeneerde De Warme Winkel, toen de oude Toneelgroep Amsterdam vier jaar geleden samenging met de Stadsschouwburg en zich Internationaal Theater Amsterdam begon te noemen.

'Ze zouden nee zeggen'

"Zij zijn uit hun jas van Toneelgroep Amsterdam gegroeid. Wij willen die jas met veel eerbied en respect van de grond rapen en een tweede leven geven", zei Ward Weemhoff van het acteurscollectief in maart. Over de naamswijziging was niet overlegd met ITA. "We wisten namelijk dat ze nee zouden zeggen", aldus Weemhoff.

Dat blijkt, want nu ligt er die boze brief. "De naam 'Toneelgroep Amsterdam' is eigendom van ITA en staat derden niet vrij te gebruiken", schrijft het theater. Voor donderdag 16 juni om 12.00 uur moet de toneelgroep afstand doen van de naam.

Een petitie

Het acteurscollectief is een petitie gestart om het noodlot af te wenden: "Help ons vertellen dat de legacy van Toneelgroep Amsterdam met een grote T niet hoeft te concurreren met het narratief van toneelgroep Amsterdam met een kleine t. Help ons aardlagen in de toneelgeschiedenis bloot te leggen en deze prachtige naam, die staat voor gogme en anarchie, niet verloren te laten gaan", aldus die petitie.

Het is nog onduidelijk wat de petitie, zelfs als die massaal wordt ondertekend, gaat uithalen. Weemhoff hoopt dat een kostbare rechtszaak in ieder geval wordt afgewend. "We zijn een klein clubje en een rechtszaak zou voor ons niet verantwoord zijn", zegt hij.

De naamsverandering terugdraaien noemt hij ingewikkeld. "De naam 'toneelgroep Amsterdam' staat al op zoveel posters en is overgenomen door media. Ik heb het gevoel alsof we voor een ravijn staan en niet weten waar we heen moeten. Er is geen plan B."