Gemiddelde brandstofprijs in VS voor het eerst boven 5 dollar per gallon

De stijgende brandstofprijzen zijn een hoofdpijndossier voor president Biden en zijn Democratische Partij. Op 8 november worden de tussentijdse verkiezingen gehouden en een hoge brandstofprijs kan mogelijke gevolgen hebben voor de uitslagen. Op dit moment heeft de Democratische Partij een kleine meerderheid in zowel de Senaat als het Huis van Afgevaardigden.

Oliereserves

Biden heeft op meerdere manieren getracht de brandstofprijzen te verlagen. Zo werden onder meer de strategische oliereserves aangesproken en riep hij de OPEC meermaals op om hun productie te verhogen.

Hoewel het voor het eerst is dat de prijs in de VS boven de 5 dollar uitkomt, lag de prijs van brandstof met inflatiecorrectie in 2008 nog hoger. De prijs was toen in juni zo'n 4,1 dollar per gallon, maar met inflatiecorrectie zou dat nu zo'n 5,41 dollar zijn. Dat is 8 procent hoger dan de huidige gemiddelde brandstofprijs.

Oorlog in Oekraïne

De stijging heeft nog niet tot gevolg dat Amerikanen massaal minder de auto pakken. Analisten vertellen bij onder meer persbureau Reuters dat dat echter wel zo zou kunnen zijn als de prijs langere tijd boven de 5 dollar blijft.

De stijgende gemiddelde brandstofprijs wordt vooral veroorzaakt doordat de olieprijs stijgt door onder meer de oorlog in Oekraïne. Rusland is een van de grootste olie-exporteurs ter wereld en handelaren houden door de oorlog rekening met een verstoring van de toevoer van olie uit Rusland.

Woensdag steeg de benzineprijs voor een liter in Nederland naar 2,504 euro. Dat was een nieuw record.