Ruim 15 miljoen dollar voor Stradivariusviool

Een 300 jaar oude Stradivariusviool is op een veiling in New York afgehamerd op 15,3 miljoen dollar, zo'n 14,5 miljoen euro. Dat is net geen record voor een muziekinstrument: in 2011 werd een Stradivarius geveild voor 15,9 miljoen dollar.

Het instrument werd in 1714 gemaakt door de Italiaanse vioolbouwer Antonio Stradivari. De legendarische vakman produceerde in totaal zo'n 1100 instrumenten, waarvan er nog zo'n 600 over zijn, vooral in collecties van musea of muziekstichtingen.

Deze Stradivarius was ooit eigendom van de Russisch-Amerikaanse virtuoos Toscha Seidel, die hem ook gebruikte op de soundtracks van enkele Hollywoodfilms. De beroemdste daarvan is The Wizard of Oz uit 1939. Daarnaast gebruikte hij hem voor lessen aan zijn leerling Albert Einstein.

Het exemplaar werd verkocht door een Japanse verzamelaar. Het is niet bekendgemaakt wie het instrument heeft gekocht.

Tweede kans

Voor de liefhebber komt er volgende maand nog een Stradivarius onder de hamer, bij Christie's in Londen. Daar gaat het om een exemplaar uit 1679, met goudlak en ingelegde ivoordiamantjes.

De geschatte waarde van dit exemplaar ligt tussen de 7 en 11 miljoen euro.