Protesterende boeren staan voor de deur bij minister Van der Wal

Een woordvoerder van de politie noemt de sfeer gemoedelijk. "We houden in de gaten of er strafbare feiten worden gepleegd. Dat is niet het geval." Dat de actie intimiderend kan overkomen, is volgens hem geen reden om in te grijpen.

Boerenbelangenvereniging LTO keurt de actie af. "Ik begrijp de boosheid, maar dit moeten ze niet doen", zegt LTO-voorzitter Sjaak van der Tak tegen persbureau ANP. "Boeren moeten geen acties in de persoonlijke levenssfeer voeren", aldus Van der Tak. "Dit is niet waardig en niet passend."

Hoogeveen, Moerdijk en Bathmen

Ook langs de A28 bij Hoogeveen, langs de A16 bij Moerdijk en in Bathmen verzamelden boeren en hun sympathisanten zich om actie te voeren tegen de kabinetsplannen.

Hieronder beelden van het protest in Hoogeveen: