Al twee dagen ging luchtalarm niet af in Mykolajiv, vraag is hoe lang het stil blijft

Met de terugtrekking roken de Oekraïense strijdkrachten een kans. De afgelopen weken begonnen ze in het buitengebied rond Mykolajiv een tegenoffensief. En met succes. Pletentsjoek. "We hebben ze helemaal teruggedrongen tot de provinciegrens van Cherson." Het betekent dat de dichtstbijzijnde Russische positie veertig kilometer verwijderd is van Mykolajiv. Grote delen van de stad vallen nu buiten de schootsafstand van de Russische artillerie. Het verklaart waarom het zo rustig was deze week.

Snel

Een rondgang in de plattelandsregio rond Mykolajiv laat zien hoe snel het gegaan is de afgelopen weken. Vorige maand waren de Russische strijdkrachten met hun tanks en artillerie in het stadje Basjtanka. Ze hadden verschillende dorpen in de omgeving bezet, maar die zijn inmiddels bevrijd door de Oekraïners.

De commandant van de plaatselijke militie - breedgeschouderd, dikke baard en een Kalasjnikov om zijn nek - geeft een korte rondleiding. Hij laat zien hoe de Russen hier hebben huisgehouden. Het gemeentehuis, het plaatselijke stadion, het ziekenhuis en verschillende huizen zijn platgelegd. "De Russen hebben maar één strategie: alles kapot maken", zegt hij met een grimmige blik.

Het front is nu dertig kilometer weggeduwd van Basjtanka waardoor bewoners zich weer veilig genoeg voelen om de straat op te gaan en hun leven op te pakken. Maar ook zij weten dat dit tijdelijk kan zijn. Als de Russen de overhand krijgen in de taaie strijd in het oosten, zouden ze de aandacht weer kunnen verleggen naar belangrijke doelen in het zuiden zoals Mykolajiv.

De commandant van de plaatselijke militie in Basjtanka is vastberaden. "We zijn er klaar voor. Laat ze maar komen."