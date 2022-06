Lichaam gevonden op plek waar naar voortvluchtige man werd gezocht

De politie heeft een lichaam gevonden in de Rijkerswoerdse plassen tussen Arnhem en Elst. Op diezelfde plek zocht de politie eerder naar een voortvluchtige man omdat hij mogelijk betrokken is bij de dood van een Arnhemse vrouw.

Volgens Omroep Gelderland werd de politie rond 08.30 uur gealarmeerd door iemand die het lichaam vond.

Op diezelfde plek werd bijna twee weken geleden gezocht naar de voortvluchtige 41-jarige verdachte. Hij wordt gezocht vanwege de dood van een vrouw die eind mei overleed nadat ze zwaargewond was gevonden op de Cuijkstraat in Arnhem.

Buurtbewoners hadden het volgens de regionale omroep over een steekpartij 'in de relationele sfeer'. De man zou de partner van de vrouw zijn geweest. De politie wilde dat niet bevestigen .

Later vandaag

Een woordvoerder van de politie zegt dat er een kans bestaat dat het om de 41-jarige man gaat, maar dat het lichaam nog niet is geïdentificeerd. "We denken dat de identiteit later vandaag duidelijk wordt."