OM eist celstraf tegen man die vrouw hielp met zelfdoding

Het Openbaar Ministerie wil dat een 45-jarige man uit Ameland die verdacht wordt van hulp bij zelfdoding aan een vrouw met psychische klachten de gevangenis in gaat. Voor de rechtbank eiste de officier van justitie tegen de man, die geen arts is, een gevangenisstraf van twaalf maanden, waarvan drie voorwaardelijk.

De zaak draait om een vrouw die in augustus 2020 dood werd aangetroffen in haar woning. Een vriend had haar al een tijd niet gezien en vermoedde zelfdoding. Uit onderzoek van het lichaam bleek dat ze inderdaad zelf een eind aan haar leven had gemaakt.

Gasfles en luchtslang

Een paar dagen na de vondst werd de moeder van de overleden vrouw benaderd op Facebook: een man zei haar dat hij bij het overlijden van de vrouw was. Ook vertelde hij dat hij de spullen die nodig waren voor de zelfdoding had geregeld. Daarbij zou het gaan om een gasfles met stikstof, een luchtslang en een plastic zak.

De moeder stapte naar de politie, waarna een onderzoek werd geopend. Daaruit bleek dat de twee elkaar een paar maanden eerder via een datingapp hadden leren kennen. De vrouw besprak haar psychische klachten met de man.

Helpen bij zelfdoding is strafbaar. Alleen als een arts het doet onder de regels van de euthanasiewet is het toegelaten. De maximum celstraf is drie jaar. Wat voor het OM in de zaak belangrijk is, is dat de man vindt dat zijn handelen moreel gezien gerechtvaardigd was. Hij wilde de vrouw naar eigen zeggen helpen.