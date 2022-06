Julee Cruise overleden, bekend van onheilspellende titelsong Twin Peaks

Het beklemmende nummer werd internationaal een hit. In Nederland wist het in hetzelfde jaar zelfs twee keer de Top 40 te halen, aan het begin en aan het einde van 1990. In totaal stond het nummer elf weken in de ranglijst, met een zestiende plaats als hoogste notering.

Cruise kwam ook nog in beeld in de serie: ze speelde een zangeres in het wegrestaurant van het door satanische gebeurtenissen geplaagde dorpje.

Al zou Falling haar enige top-40-hit zijn, Cruise bleef niet onverdienstelijk werken in de muziek. Zo speelde ze in avant-garde concert Industrial Symphony No. 1 met Nicolas Cage, toerde als zangeres met de B-52's en bracht nog verschillende albums uit.

"Ik heb afscheid genomen van mijn vrouw Julee Cruise", maakte haar echtgenoot Edward Grinnan haar overlijden bekend. Hij trad niet in detail waaraan ze was gestorven, maar het was bekend dat ze al lang chronische pijn had door de ontstekingsziekte lupus.

"Ze heeft deze wereld op haar eigen voorwaarden verlaten. Zonder spijt. Ze heeft rust."