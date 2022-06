Marokkaanse student Brahim wilde Oekraïne beschermen, nu dreigt de doodstraf

NOS-correspondent Samira Jadir in Marokko:

Brahims vader heeft onlangs zijn identiteit bevestigd in een interview met een lokale zender. Hij vertelde toen dat hij in contact is met de Marokkaanse ambassade in Oekraïne. De Marokkaanse overheid heeft zich niet formeel uitgelaten over de kwestie. Ook wilde hij andere ouders waarschuwen die mogelijk in dezelfde positie zitten en adviseren om vooral contact te blijven onderhouden met hun kinderen in Oekraïne.

Voor de oorlog was Oekraïne een populair land om te studeren. Na Indiase studenten waren Marokkanen de grootste groep buitenlandse studenten in het land. Toen de Russische invasie begon, werd door Marokko een grote terughaaloperatie op gang gezet, nadat talloze Marokkaanse studenten op sociale media om hulp hadden gevraagd. Volgens de Marokkaanse overheid zijn inmiddels tussen de 10.000 en 11.000 studenten terug in Marokko.