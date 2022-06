Zeeland heeft tekort aan tandartsen, wil opleiding tandheelkunde in de buurt

Zeeland vindt dat er zo snel mogelijk een tandartsopleiding moet komen in Zuidwest-Nederland. De Zeeuwen kampen al geruime tijd met een tekort aan tandartsen en vrezen dat de mondzorg in gevaar komt.

"Het gebrek aan tandartsen zal in de komende jaren verder groeien", schrijft het provinciebestuur in een brief aan de Tweede Kamer.

Het is de tweede noodkreet in korte tijd, meldt Omroep Zeeland. In oktober stuurden Gedeputeerde Staten ook al een brief waarin werd opgeroepen tot een snelle oplossing van het tandartstekort.

Het bestuur verwijt de politiek vooral de slechte "geografische spreiding van de opleidingscentra voor tandheelkunde". De huidige opleidingen zijn in Amsterdam, Nijmegen en Groningen. Uit onderzoek blijkt dat studenten vaak stage lopen én gaan werken in de regio waar ze zijn opgeleid, Zeeland is dan te ver weg.

De minste tandartsen

In Zeeland werken verhoudingsgewijs de minste tandartsen van Nederland. In Noord-Holland bijvoorbeeld is een tandarts voor elke 1305 inwoners, in Zeeland bedient elke tandarts 2505 mensen. Bovendien zijn er veel oudere tandartsen in de provincie: 57 procent van hen is tussen de 50 en 65 jaar oud en gaat dus op korte termijn met pensioen. Landelijk ligt dat percentage op 43,2.

Op dit moment wordt het tekort deels opgevangen door tandartsen uit het buitenland. Ruim een derde van de Zeeuwse tandartsen heeft een diploma in een ander land behaald (landelijk is dat ruim 15 procent). Maar buitenlandse tandartsen zijn vaak een tijdelijke oplossing omdat ze vroeg of laat weer weggaan.

Een nieuwe opleiding zou mogelijk in Rotterdam kunnen worden gevestigd, zodat er een "evenwichtiger tandartsdichtheid" ontstaat over het hele land, schrijft Gedeputeerde Staten.