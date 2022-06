Europese Centrale Bank gaat voor het eerst in 11 jaar de rente verhogen

De Europese Centrale Bank gaat de rente in juli verhogen met een kwart procentpunt. De nu nog negatieve depositorente stijgt dan naar min 0,25 procent. In september volgt er nog een renteverhoging. Het is voor het eerst in elf jaar dat de ECB de rente verhoogt, de afgelopen jaren is de rente telkens verder verlaagd.

De inflatie is de afgelopen maanden tot ongekende hoogte gestegen, in mei bedroeg die voor de eurozone gemiddeld 8,1 procent. Volgens het CBS is de Nederlandse inflatie 8,8 procent. Allemaal ver boven het ECB-doel van een inflatie van 2 procent.

De ECB kondigt ook aan per 1 juli te stoppen met het lopende schulden-opkoopprogramma. Onder dat programma koopt de ECB maandelijks voor tientallen miljarden staatsobligaties en bedrijfsobligaties op om zo de economie te ondersteunen.

Depositorentetarief

De verhoging van de rente met 25 basispunten geldt voor het zogeheten depositorentetarief. Dat is de rente waartegen banken kortlopend bij de centrale bank geld in bewaring geven. Die is nu min 0,5 procent, wat betekent dat banken moeten betalen voor geld dat ze tijdelijk stallen. Dit negatieve rentetarief noopte veel banken om spaarrentes te verlagen naar nul of nog lager.

De laatste keer dat de ECB de rente verhoogde was in juli 2011. Maar dat bleek al gauw een verkeerde inschatting van de woekerende schuldencrisis van dat moment. De ECB verlaagde in daaropvolgende maanden de rente telkens stapsgewijs richting nul procent. Sinds 2014 is de rente negatief.