Doden bij ongeluk met militair vliegtuig in Californië

Bij een crash met een militair vliegtuig in de Amerikaanse staat Californië zijn zeker vier doden gevallen. Dat meldt de Los Angeles Times. De Amerikaanse marine bevestigt dat het toestel in de woestijn is neergestort, maar maakt nog geen melding van slachtoffers. Er waren volgens het marinekorps vijf mensen aan boord.

Het ongeluk, in het zuiden van de staat bij de plaats Glamis, gebeurde met een MV-22B Opsprey. Aanvankelijk waren er berichten over een nucleaire lading aan boord, maar die worden inmiddels weersproken door de marine.

De Opsprey MV-22B is een vliegtuig dat een kantelrotor heeft en daardoor kan opstijgen en landen als een helikopter. Door die kantelrotor een kwartslag te draaien, kan het toestel ook als een regulier propellervliegtuig vliegen.

Het vliegtuig kent een lange geschiedenis van ongelukken en noodlandingen. Sinds de Amerikaanse krijgsmacht de Opsprey in 2007 in gebruik nam, zijn er acht toestellen neergestort. In maart crashte een soortgelijk vliegtuig van het Amerikaanse leger in Noorwegen, met drie doden tot gevolg.