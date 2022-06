De 'asielcrisis' in vijf grafieken: 'Systeem niet langer houdbaar'

Meer dan honderd asielzoekers die in het aanmeldcentrum in Ter Apel opnieuw de nacht doorbrengen op stoelen, protesten van asielzoekers tegen de slechte situatie in de noodopvang in Leeuwarden - op het eerste oog zit Nederland in een ware asielcrisis. Hoewel de instroom in vergelijking met voorgaande jaren hoog is, is die niet op recordhoogte; de voorbije decennia waren er jaren dat er aanzienlijk meer asielzoekers naar ons land kwamen. Waar gaat het dan mis?

Om te beginnen met die instroomcijfers: vorig jaar kwamen er bijna 43.000 asielzoekers naar Nederland. Bijna twee keer zoveel als in in 2020, toen vanwege corona de cijfers inzakten. Maar duidelijk minder dan tijdens de 'Syriëcrisis' van 2015, toen de instroom uitkwam op meer dan 60.000 mensen. En zeker minder dan in het topjaar 2001.