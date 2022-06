Gewapende man aangehouden bij huis rechter van Amerikaans Hooggerechtshof

In de Amerikaanse staat Maryland is vannacht een man aangehouden in de buurt van het huis van een rechter van het Hooggerechtshof. Volgens Amerikaanse media arriveerde hij om 01.50 uur plaatselijke tijd met een taxi bij het huis van rechter Brett Kavanaugh en had hij een mes en een vuurwapen bij zich. Hij zou tegen de politie hebben gezegd dat hij de rechter wilde vermoorden.

De identiteit van de man is niet bekendgemaakt. Een bron bij de politie wilde tegen persbureau AP alleen kwijt dat hij een 20-jarige inwoner van Californië is.

Volgens The Washington Post had de man ook inbrekersgereedschap bij zich. Hij zou de politie hebben gezegd dat hij boos was vanwege het voornemen van het Hooggerechtshof om het landelijk geldende recht op abortus af te schaffen en ook over schietpartijen zoals vorige maand in Uvalde.