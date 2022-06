Spijt van koning Filip voor koloniale wandaden in Congo, maar geen excuses

De Belgische koning Filip heeft zijn spijt betuigd voor de wandaden uit het koloniale verleden. Hij deed dat in een toespraak bij zijn eerste bezoek aan Congo, dat tot 1960 een Belgische kolonie was.

Hij herhaalde daarmee de spijtbetuiging die hij twee jaar geleden al schreef in een brief aan de Congolese president Tshisekedi, ter gelegenheid van de zestigste viering van de onafhankelijkheid.

Filip sprak over "diepste spijt voor de wonden uit het verleden". Hij zei dat veel Belgen destijds oprecht hielden van Congo en zijn inwoners, maar dat het koloniale regime was gebaseerd op "uitbuiting en overheersing". Hij bood geen excuses aan, iets waar in Congo wel op was gehoopt.

Persoonlijk wingewest

Het bezoek van Filip aan Congo is het eerste van een Belgische koning in twaalf jaar tijd. Het had eigenlijk in 2020 moeten plaatsvinden, bij de viering van 60 jaar onafhankelijkheid, maar ging toen vanwege corona niet door.

Het Belgische koningshuis speelde een belangrijke rol bij de uitbuiting en koloniale wandaden. Leopold II, een verre voorganger van Filip, beschouwde de 'Congo-Vrijstaat' aan het eind van de 19de eeuw als persoonlijk wingewest.