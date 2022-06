Rusland en Turkije bespreken zonder Oekraïne mogelijke 'graancorridor'

Correspondent Turkije Mitra Nazar:

"Oekraïne is not amused over deze besprekingen. Het land zegt niet betrokken te zijn geweest bij wat voor optionele deal dan ook en vreest dat zo'n corridor misschien misbruikt zal worden voor een aanval op Odessa. Maar dit is ook een diplomatiek verhaal, waarbij Turkije veel in de melk te brokkelen heeft.

Het land heeft goede banden met Oekraïne, veel belangen in Rusland, controleert met de Dardanellen en de Bosporus twee zeestraten en heeft ook zelf graan nodig. Er is veel te onderhandelen in dat opzicht. Verder wil president Erdogan graag de rol van neutrale bemiddelaar spelen. En als hij de geschiedenis in kan gaan als degene die de globale voedselcrisis stopte, doet hij graag wat moeite."