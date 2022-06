Taghi-proces: 'Geen enkele nabestaande durft er bij te zijn'

In de rechtszaak tegen de groep rond Ridouan Taghi stond het Openbaar Ministerie vandaag stil bij de nabestaanden van de geliquideerde slachtoffers. Geen enkele nabestaande durfde aanwezig te zijn in de zittingszaal.

Vandaag begon het OM aan het requisitoir in het Marengo-proces. Bij aanvang beschreven de officieren van justitie de zes slachtoffers in de zaak, van wie enkelen voor de ogen van hun familie zijn vermoord.

Zo bracht een van hen zijn dochtertje naar koranles, toen hij werd doodgeschoten in zijn auto. Een ander was met zijn kind bezig met het konijnenhok in de tuin, toen de bel ging en hij van dichtbij werd doodgeschoten.

Het OM denkt dat alle slachtoffers zijn vermoord in opdracht van Ridouan Taghi. De meesten van hen zaten zelf ook in de criminaliteit. "Het motief was meestal wraak. Omdat er was gepraat, of om te voorkomen dat er zou worden gepraat."

Taghi aanwezig

De zitting in het Marengo-proces ging opnieuw gepaard met veel beveiligingsmaatregelen. Naast Taghi zaten bijna alle verdachten in de zaal, samen met hun advocaten. Zij moesten er vandaag bij zijn van de rechtbank.

"Normaal zou de zaal ook vol zitten met nabestaanden, maar hun stoelen zijn vandaag leeg en zullen leeg blijven", zei de officier van justitie. "Want er is geen enkele nabestaande die het heeft aangedurfd om aanwezig te zijn."

Dit zijn de vermoorde slachtoffers in het Marengo-proces: