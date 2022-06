Directie ICT-bedrijf Centric stapt op na conflict met eigenaar Sanderink

De complete uitvoerende directie van ICT-bedrijf Centric is opgestapt na een conflict met eigenaar Gerard Sanderink, meldt het Financieele Dagblad. Aanleiding is een uit de hand gelopen ruzie tussen Sanderink en zijn ex-geliefde Brigitte van Egten.

Het FD schrijft dat Sanderink zijn bedrijf Centric had betrokken bij een gerechtelijke procedure in die ruzie, tot onvrede van de drie uitvoerende bestuurders. Volgens de krant melden meerdere goed ingevoerde bronnen onafhankelijk van elkaar dat topman Johan Taams, coo Bart Fehmers en cfo Patrick Rosengarten zijn opgestapt vanwege de kwestie. De betrokkenen zelf willen niet reageren.

Tubantia schrijft dat eigenaar en ICT-miljonair Sanderink Centric beslag had laten leggen op geld dat hij van de rechter moest betalen aan zijn ex Brigitte van Egten. Daarmee zou zijn eigen bedrijf die betaling blokkeren en zou hij Centric betrekken in wat topman Taams eerder nog omschreef als "een privékwestie". Maar de poging mislukte: de rechter vond dat het bestuur van Centric zich met deze stap schuldig had gemaakt aan "misbruik van recht".

Reputatieschade

De directie van Centric wilde daarop een procedure tegen Sanderink aanspannen bij de Ondernemingskamer, een rechtbank voor het bedrijfsleven, volgens het FD om zo "verdere reputatieschade voor Centric te voorkomen" en Sanderink "terug zijn hok in te sturen".

De stap naar de Ondernemingskamer werd echter geblokkeerd door drie niet-uitvoerende bestuursleden van Centric, onder wie Sanderiks vertrouwelingen Aike Schoots en Louis Luijten. Daarop trokken de drie uitvoerende bestuursleden de conclusie dat ze niet meer verder kunnen bij Centric.

Rian van Rijbroek

Centric is een van de grootste ICT-bedrijven van Nederland en werkt onder meer voor de overheid. Daarom zijn er ook onder Tweede Kamerleden vragen over de betrouwbaarheid van Centric.

De ruzie tussen Sanderink en ex-geliefde Van Egten ontstond nadat Sanderink een relatie was begonnen met Rian van Rijbroek. Zij noemt zichzelf een cyberdeskundige, maar bij haar beweringen worden grote vraagtekens geplaatst. Een boek dat ze schreef over cybersecurity werd wegens plagiaat uit de handel gehaald.

Sinds Van Rijbroek in Sanderinks leven is, vecht hij een vete uit met Van Egten. Daarin werd hij keer op keer door de rechter in het ongelijk gesteld, maar meermaals lapte hij die vonnissen aan zijn laars.

Ook binnen Centric heerst onrust sinds Sanderink met Van Rijbroek een relatie heeft. Hoe het verder gaat binnen het bedrijf nu de directie is opgestapt, is onduidelijk.