Merkel noemt oorlog grote tragedie, maar verwijt zichzelf niets

Angela Merkel staat achter haar keuze om als bondskanselier van Duitsland contact te onderhouden met de Russische president Poetin, ook al heeft dat de oorlog in Oekraïne niet kunnen voorkomen. "Terugkijkend ben ik blij dat ik niet hoef te zeggen: 'ik heb te weinig geprobeerd om een gebeurtenis als deze te voorkomen' ", zei Merkel bij een podiumgesprek in Berlijn.

Het was het eerste grotere optreden van Merkel sinds ze in december afzwaaide als leider van Duitsland. Na de inval van Rusland in Oekraïne kreeg de oud-bondskanselier kritiek dat ze te soft voor Rusland was geweest.

"Ik heb het gelukkig voldoende geprobeerd", zei ze over haar diplomatieke inspanningen. "Dat geeft me een zekere rust. Ik zou me vreselijk voelen als ik had gezegd: 'ach, met Poetin hoef je niet te praten'." Tegelijkertijd erkende ze dat het niet is gelukt om een veiligheidsmechanisme te creëren dat een oorlog had voorkomen.

Merkel noemde de oorlog bij het podiumgesprek een grote tragedie en een brute schending van het internationaal recht. Ze verdedigde ook haar besluit om een eventuele NAVO-toetreding van Oekraïne in 2008 tegen te houden. Dat zou Poetin als oorlogsverklaring hebben gezien, zei ze.

Twistpunt Sovjet-Unie

Poetin leidt Rusland sinds 2000 en was dus in de hele regeerperiode van Merkel (2005-2021) een gesprekspartner. Bij een van de eerste ontmoetingen werd Merkel al duidelijk dat Poetin het uiteenvallen van de Sovjet-Unie als de ergste gebeurtenis van de 20ste eeuw had gezien.

Hun totaal andere kijk daarop bleef tussen hen in staan, vertelde ze in deze anekdote: