Draagbare apparaten moeten over twee jaar kunnen laden met usb-C-kabel

In 2024 moeten alle mobiele telefoons, tablets, camera's, oordopjes en andere draagbare apparaten opgeladen kunnen worden met één type kabeltje, de usb-C-aansluiting. Dat hebben de Europese Commissie, het Europees Parlement en de afzonderlijke lidstaten vandaag afgesproken.

De Europese Commissie ijverde al jarenlang voor zo'n afspraak, omdat de grote variatie aan opladers er nu toe leidt dat er veel meer plastic gebruikt wordt dan nodig, en dat consumenten onnodig op kosten worden gejaagd.

Usb-C is het type aansluiting dat nu al gebruikt wordt door veel nieuwe mobiele telefoons die draaien op het besturingssysteem Android. In 2018 gebruikte ongeveer 29 procent van de in Europa nieuw verkochte telefoons dit systeem, zo meldt de Commissie op basis van eigen onderzoek.

Ongeveer de helft van de toen verkochte telefoons moest worden opgeladen via het oudere Micro-B-systeem. En 21 procent van de verkochte telefoons waren iPhones, die worden opgeladen met de Lightning-kabels die alleen door Apple geleverd worden. Die laatste twee systemen mogen in 2024 dus niet meer door fabrikanten worden gebruikt.

