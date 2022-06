In opspraak geraakte Bach-dirigent Leusink stopt na bedreigingen

Dirigent Pieter Jan Leusink legt zijn werkzaamheden bij The Bach Choir & Orchestra of the Netherlands per direct neer. Directe aanleiding daarvoor is dat hij is bedreigd. Ook zijn zakelijke relaties hebben bedreigingen ontvangen. Die zouden voortkomen uit "controverses in het verleden", meldt de stichting Klassieke Concerten Nederland.

Vorige week oordeelde het College voor de Rechten van de Mens dat Leusink zich schuldig heeft gemaakt aan seksuele intimidatie van twee vrouwelijke musici. Zij hadden een klacht ingediend bij het college.

De dirigent legt zijn werk nu voor onbepaalde tijd neer, omdat hij niet wil dat "deze controverses rond zijn persoon het functioneren van The Bach Choir & Orchestra of the Netherlands in de weg staan". Gesprekken over zijn vervanging zouden al in een afrondende fase zijn.

Angstcultuur

De berichten over grensoverschrijdend gedrag kwamen in 2018 naar buiten, toen vier vrouwen die met hem hadden gewerkt hem in het programma Brandpunt+ beschuldigden van machtsmisbruik en verregaand seksueel grensoverschrijdend gedrag. Ze spraken van een angstcultuur binnen het orkest en noemden voorbeelden van ongewenst zoenen en betasten door de dirigent.

De vrouwen klaagden toen dat ze nergens naartoe konden met hun verhaal. Leusink was hun werkgever en de creatief leider van het gezelschap. Door de machtige positie kon hij volgens de vrouwen ongestoord zijn gang gaan. Twee van deze vrouwen hebben gelijk gekregen van het College voor de Rechten van de Mens.

Vertrouwenspersoon

De stichting Klassieke Concerten Nederland zegt een extern bureau in 2018 opdracht te hebben gegeven voor een anonieme enquête onder de musici. "Van enige onvrede over de samenwerking met de dirigent, het management of de veiligheid van de werksfeer bleek toen niets."

De klachten waren wel aanleiding om een interne en externe vertrouwenspersoon aan te stellen en gedragsprotocollen te maken. De Arbeidsinspectie constateerde in 2019 dat die protocollen worden nageleefd en dat de werkomgeving veilig is.