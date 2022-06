Dominicaanse milieuminister vermoord in eigen kantoor

De minister van Milieu van de Dominicaanse Republiek, Orlando Jorge Mera, is in zijn kantoor doodgeschoten. Een woordvoerder van de president zegt dat de dader een jeugdvriend van Mera is. Deze Miguel Cruz is gearresteerd.

De dader onderbrak de wekelijkse vergadering van Mera en opende het vuur. Er is nog niets naar buiten gebracht over het motief voor de aanslag.

Medewerkers van het ministerie van Milieu zeiden tegen lokale journalisten dat ze zeven schoten hoorden.

De 55-jarige Mera is de zoon van de voormalige president Salvador Jorge Blanco. Daarnaast was hij ook een van de oprichters van de Moderne Revolutionaire Partij en een advocaat. In augustus 2020 werd hij benoemd tot minister van Milieu en Natuurlijke Hulpbronnen.

Familie vergeeft dader

De familie van de vermoorde minister zegt de dader te vergeven. "De grootste nalatenschap van Orlando was om geen wrok te koesteren", staat in een verklaring.

De minister laat een vrouw en twee kinderen achter.