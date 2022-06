Vrijwilligers sturen hulpmiddelen naar overstroomd Suriname, 'behoefte aan voedsel'

Correspondent Nina Jurna:

"Je moet je voorstellen dat veel mensen dakloos zijn geworden, vooral in het binnenland. Er is hulp nodig bij de evacuatie van deze mensen maar ook is er behoefte aan hulpmiddelen. Ik denk dan aan tenten, dekens, geld en misschien wel medicijnen.

Maar waar Suriname echt wat aan heeft, is een duurzame oplossing. Dan kom je misschien ook wel bij Nederland terecht, het land dat een held is in watermanagement. Want dit is een terugkerend probleem dat steeds erger wordt, ook vanwege de klimaatverandering.

In Paramaribo heb je ook te maken met achterstallig onderhoud aan pompgemalen. Daardoor raken bij iedere regenbui de kanalen vol en komt de stad onder water te staan. Dat komt mede door de vorige regeringen die niet genoeg geld uitgaven aan het onderhoud, waardoor er ook veel gemalen stuk zijn."