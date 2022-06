Familie schrijver 'Top Gun' sleept filmproducent voor de rechter

De familie van de journalist wiens artikel de inspiratie vormde voor de film Top Gun uit 1986 sleept filmproducent Paramount Pictures voor de rechter. De producent zou hebben nagelaten opnieuw de rechten te kopen van het verhaal, terwijl die nu een vervolg op de originele film heeft uitgebracht.

Na een jaar vertraging draait Top Gun: Maverick in de bioscopen, met wederom een hoofdrol voor Tom Cruise. Het is de tot nu toe best bezochte film van het jaar en heeft omgerekend al ruim 500 miljoen euro in het laatje gebracht.

Volgens de familie van Ehud Yonay is de nieuwe film een "afgeleide" van het artikel Top Guns dat de in 2012 overleden journalist in 1983 schreef voor het tijdschrift California. De weduwe en zoon van Yonay willen bij de rechtbank in Los Angeles bepleiten dat Paramount Pictures de rechten van het artikel opnieuw had moeten kopen. De producent zou met het uitbrengen van Top Gun: Maverick de Amerikaanse auteurswet overtreden.

De familie heeft zijn zinnen gezet op een deel van de opbrengst van de nieuwe film. Ook zou Paramount Pictures de film niet meer mogen distribueren en geen vervolgen meer mogen maken. De filmproducent zegt zelf dat de claims van de familie ongegrond zijn en dat het bedrijf zich stevig zal verdedigen.