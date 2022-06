Verdachte ontvoering Gino zou eerder zijn veroordeeld voor kindermisbruik

De 22-jarige man die wordt verdacht van ontvoering en betrokkenheid bij de dood van Gino is volgens de regionale omroep L1 in 2017 veroordeeld voor het misbruiken en mishandelen van twee jongetjes in Sittard. L1 baseert zich op stukken die de omroep in handen heeft en uit gesprekken die zijn gevoerd met betrokken partijen. Phil Boonen, advocaat van één van de slachtoffers, bevestigt aan L1 de veroordeling.

Bekend was al dat de verdachte een bekende is van de politie. L1 stelt op basis van gerechtelijke documenten dat op 28 juni 2017 de toen 17-jarige Donny M. twee jongetjes in Sittard heeft bedreigd en mishandeld. Hij zou zeker één van hen ook hebben misbruikt.

In december van dat jaar veroordeelde de rechter in Maastricht de verdachte tot bijna vijf maanden jeugddetentie. Ook moest hij een klinische behandeling ondergaan bij de Catamaran in Eindhoven. Dat is een instelling die geestelijke gezondheidszorg biedt aan jongeren tot 23 jaar oud.

Er hing hem destijds ook een plaatsing voor drie jaar in een jeugdinrichting boven het hoofd, maar die maatregel werd voorwaardelijk opgelegd, aldus L1. Later kwam hij volgens de regionale omroep vaker met de politie in aanraking, voor bijvoorbeeld rijden zonder rijbewijs.

De verdwijning van Gino

De 9-jarige Gino komt uit Maastricht, maar logeerde deze week bij een zus in Kerkrade. In die stad verdween hij woensdagavond uit een speeltuin. Er werd een grote zoekactie op touw gezet door vrijwilligers en de politie.

Donderdag en vrijdag werden in de zoektocht naar Gino in Landgraaf en Kerkrade voorwerpen gevonden waarvan gedacht werd dat ze van de vermiste jongen waren. Gisteren werden kort na elkaar de verdachte aangehouden en het lichaam van Gino gevonden.

De recherche is ook vandaag nog bezig met onderzoek in en om de woning van Donny M. Een woordvoerder van de politie laat weten dat dat onderzoek nog tot morgenochtend zal duren.

Het Openbaar Ministerie en de politie willen inhoudelijk niet ingaan op details over de verdachte en laten weten dat hij waarschijnlijk dinsdag of woensdag wordt voorgeleid. Advocaat Boonen was niet bereikbaar voor commentaar.

Voor de 9-jarige Gino wordt woensdagavond een herdenkingstocht georganiseerd in Kerkrade.

In dit kaartje zie je wanneer en waar welke vondsten werden gedaan: