Deel carnavalswagen valt op vrouw in Prinsenbeek

Bij een carnavalsoptocht in Prinsenbeek is vanmiddag een deel van een carnavalswagen op bezoekers gevallen. Daarbij is één vrouw gewond geraakt.

Het ongeluk gebeurde rond 14.00 uur. Volgens Omroep Brabant viel het object door onbekende oorzaak zo'n tien meter naar beneden. Volgens de politie raakte de vrouw gewond aan haar schouder en is ze naar het ziekenhuis gebracht. Haar zoontje is ter plaatse nagekeken door ambulancepersoneel maar hoefde niet naar het ziekenhuis.

De optocht werd even stilgelegd, en al snel weer opgestart. Robbert Janssen van de Beeckse Algemene Karnavalstichting vindt het vreselijk wat er is gebeurd, maar is blij dat er niet meer gewonden zijn.

"De politie heeft de boel onderzocht en zij heeft aangegeven dat de optocht weer kan rijden", zegt hij tegen Omroep Brabant. "Ook de wagen waarbij het misging mag verder rijden. Zij hebben dit ook met de familie van de vrouw overlegd.

Tijdens de optocht was het slecht weer, maar het is niet duidelijk of het ongeluk daarmee te maken heeft. De politie doet er verder geen onderzoek naar.

In onderstaande filmpje dat rondgaat op Twitter is te zien dat er een deel van de carnavalswagen naar beneden komt: