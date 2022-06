Jaren na stikstofarrest zitten duizenden boeren nog in onzekerheid

Van de ruim 3637 PAS-melders in 2019 willen er tot nu toe 2353 een vergunning. Dat legalisatieproces verloopt traag. Provincies moeten eerst onderzoeken of bedrijven aan de voorwaarden voldoen. Dat is nog maar een eerste stap, want daarna moet er ook nog stikstofruimte worden gevonden om de bedrijven daadwerkelijk te legaliseren. Zelfs die eerste stap is in veel gevallen dus nog niet gezet.

In de provincies Groningen en Zeeland zijn inmiddels alle dossiers bekeken, maar dat is uitzonderlijk, blijkt uit de rondgang. De meeste provincies zijn nog lang niet zo ver. Andere provincies beoordeelden tot nu minder dan de helft van de dossiers.

De provincies Noord-Holland en Gelderland hebben nog het meeste werk te doen. Van de PAS-melders in die provincies is van nog geen enkel dossier bekeken of ze aan de eisen voor legalisatie voldoen. In totaal is ongeveer een kwart van alle dossiers geverifieerd.