Utrechter vast na vondst wapens en nazi-spullen

In Utrecht is een man aangehouden die wapens en nazi-spullen in zijn huis had liggen. Het gaat onder meer om werpsterren, een kruisboog, gasdrukwapens en een vlag met een hakenkruis.

De 30-jarige man trok de aandacht van de politie toen hij op de A12 in de buurt van Gouda te hard reed in zijn bestelbusje. Hij werd aan de kant gezet en daarbij werden harddrugs en twee 9mm-patronen gevonden.

Vervolgens werd ook het huis van de man in Utrecht doorzocht. De politie doet onderzoek naar de herkomst van de daar gevonden wapens. In afwachting daarvan is de man vastgezet.