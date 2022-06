Burgemeester Zoetermeer ongerust over geweld: 'Moeten dit de kop indrukken'

Burgemeester Michel Bezuijen van Zoetermeer noemt de geweldsincidenten van afgelopen tijd in de stad "vreselijk". In een paar weken tijd waren er twee schietpartijen met jonge slachtoffers en een vuurwerkexplosie. Ook werd een woning beschoten. "We pikken dit niet en we moeten dit de kop indrukken", zegt hij tegen Omroep West.

De laatste schietpartij was vorige week. Een 17-jarige jongen werd toen neergeschoten. Er werden verdachten van 17 en 18 voor opgepakt. Op 15 mei was er ook een schietincident; een jongen werd neergeschoten in een speeltuin. Het Openbaar Ministerie zei eerder dat de incidenten mogelijk het gevolg zijn van een ruzie tussen groepen jongeren.

"Het is heel jammer dat het in onze stad plaatsvindt", zegt de burgemeester. "Het ging eigenlijk ook een hele tijd goed. Maar de recente incidenten hebben natuurlijk wel een schok teweeggebracht."

Verschuiving naar vuurwapens

Volgens burgemeester Bezuijen verandert er wel het een en ander als het gaat om wapengebruik onder jongeren. "Het begon eerst met steekwapens, maar we zien het nu al verschuiven naar vuurwapens. Dat is natuurlijk heel zorgelijk", zegt hij.

De gemeente bekijkt nog hoe de geweldsincidenten moeten worden voorkomen. "Wat gebeurt er precies op straat? Er gebeurt ook veel online wat wij niet zien. We willen ook bekijken hoe we daar maatregelen tegen treffen en op moeten treden. Alles met het doel om ervoor te zorgen dat dit stopt."

Samenscholingsverbod

De gemeente heeft in drie wijken al een samenscholingsverbod ingesteld en er is meer cameratoezicht. Er wordt ook gekeken of er aan een aantal jongeren een gebiedsverbod kan worden opgelegd.

Niet alleen de burgemeester maakt zich zorgen. Ook bewoners maken zich druk over de situatie. "Wat er nu gebeurt in de wijk is - heel lullig gezegd - hartverscheurend. Want het is echt een leuke wijk geweest", zegt Erik Bodman, voorzitter van buurtvereniging De Hoveniers.

Hij vreest dat de maatregelen die de gemeente nu neemt, niet werken. "Nu is er een samenscholingsverbod en worden er extra toezichtcamera's geplaatst, maar dat is weggegooid geld. Ga met die jongeren in gesprek. Als ze klieren kun je boos worden, je kan schelden maar je kan ook gewoon een praatje maken."